Koen Daerden praat over de moeilijkste tegenstanders uit zijn carrière: "Van hen had ik nog meer verwacht"

Koen Daerden heeft in het verleden bij heel wat clubs gespeeld. Een blessure zorgde er echter voor dat hij zijn carrière vroegtijdig moest eindigen. Toch heeft hij tegen heel wat mooie clubs mogen spelen.

Eén van die ploegen is Real Madrid. Hij speelde daar tegen in het seizoen 2002/2003. Daerden zat toen met Racing Genk in de groepsfase van de Champions League. Thuis konden ze wel een punt halen tegen de Madirlenen, maar in Santiago Bernabeu gingen ze zwaar ten onder met 6-0.

Toch had Daerden meer van hen verwacht toen. "Het is misschien wel de moeilijkste ploeg waar ik ooit tegen heb gespeeld, maar ik had ze wel nog sterker ingeschat. Ze speelden toen wel met sterren als Raul, Luis Figo en Roberto Carlos hè."

Ook in de Belgische competitie was het niet altijd even makkelijk. Op een bepaald moment in zijn carrière kreeg Daerden een sterk Standard voorgeschoteld. " Ze stonden toen tweede in het klassement met 7 punten achter ons. Toch hadden we het zeker niet onder de markt. Zij hadden toen Witsel, Mbokani etc... Het was één van de moeilijkste matchen uit mijn carrière."