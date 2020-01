Exodus Lokeren duurt voort: KV Mechelen versterkt zich met jeugdinternational

KV Mechelen haalde met het oog op de toekomst woensdagavond een nieuwe pion binnen. Laurens Symons, amper 18 jaar, komt over van Lokeren.

Laurens Symons is een 18-jarige spits die zowel in de U18 als U19 voor de nationale ploeg uitkwam. Hij speelde tot dusver voor de beloften van Lokeren, dat alweer een speler ziet vertrekken.

De jonge spits viel dit seizoen een keer in bij het eerste elftal, dit in de slotminuten van de wedstrijd tegen Lommel. Symons tekende in Mechelen een contract tot 2022, met optie op een bijkomend seizoen.