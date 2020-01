Refaelov: "Bij Club Brugge dacht ik dat ik nooit voor een andere Belgische ploeg zou spelen en kijk nu.."

Lior Refaelov ruilde in de zomer van 2018 Club Brugge voor Antwerp. Na 263 wedstrijden voor blauw-zwart, staat de teller in Antwerpen intussen op 63.

Refaelov ligt nog anderhalf jaar onder contract op de Bosuil. De 34-jarige creatieveling denkt nog lang niet aan ophouden. Dat vertelde hij aan Sport/voetbalmagazine.

“Ik denk nog niet echt na over het einde van mijn carrière. Daar is het nog veel te vroeg voor. Of ik mijn carrière hier afsluit, kan ik nog niet zeggen.”

“Elke transferperiode belt er wel een Israëlische club die mij wil terughalen. Maar in het voetbal valt er niets te voorspellen.

Ik dacht als speler van Club Brugge ook nooit dat ik nog voor een andere Belgische ploeg zou spelen en kijk nu.. in voetbal kan het allemaal snel gaan.”