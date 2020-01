Wanneer sluit de transfermarkt in België en de rest van Europa?

De transfermarkt loopt op zijn einde. De meest ploegen hebben nog tot vrijdag middernacht om transfers te doen. In Portugal en Rusland doen ze nog even verder. Hieronder vindt u een overzicht:

In de meeste competities, zoals de Jupiler Pro League en de vijf grootste competities zal de transfermarkt op 31 januari sluiten om middernacht. Enkel in Portugal en China zal de transfermarkt nog een paar dagen open zijn. In Amerika moet de transfermarkt zelfs nog open gaan.

Wanneer sluit de transfermarkt?

België: 31 januari om middernacht

Engeland: 31 januari om middernacht

Spanje: 31 januari om middernacht

Duitsland: 31 januari om middernacht

Italie: 31 januari om middernacht

Nederland: 31 januari om middernacht

Frankrijk: 31 januari om middernacht

Portugal: 2 februari

China: 28 februari

MLS: pas open op 12 februari en sluit op 5 mei