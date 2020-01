Clement voor wedstrijd tegen Charleroi: "We bevinden ons nog altijd in een luxesituatie"

Club Brugge speelt vanavond een inhaalwedstrijd op het veld van Charleroi. Blauw-zwart speelde twee keer op rij gelijk en plots gaat het links en rechts al over een dipje.

Coach Philippe Clement maakte zich op de persconferentie vooraf niet al te veel zorgen: “Ik betwijfel of je op één week veel vertrouwen kan inboeten als dat er al een half jaar was.”

“Het is niet zo dat we de afgelopen wedstrijden van de mat zijn geveegd: we hadden nog altijd meer dan zestig procent balbezit en de beste kansen. We bevinden ons nog altijd in een luxesituatie.”

Zelfs als Club Brugge verliest op het veld van Charleroi, telt het nog steeds acht punten meer dan eerste achtervolgers AA Gent en Antwerp.