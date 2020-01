Nieuwe datum vastgelegd voor Sporting Charleroi - KV Mechelen: dan toch niet 4 februari

Er is een nieuwe datum vastgelegd voor Sporting Charleroi - KV Mechelen. De wedstrijd zal doorgaan op dinsdag 11 februari. Normaal ging de wedstrijd doorgaan op 4 februari, maar na overleg met de politie van Charleroi, hebben ze een andere datum gekozen.

Het voorbije weekend speelden beide ploegen tegen elkaar, maar de match werd vroeger afgefloten omwille van de mist. Charleroi stond toen 1-0 voor. De kalendercommissie ging op zoek naar een nieuwe datum om de wedstrijd te laten herspelen en de commissie kwam uit op 4 februari. Sporting Charleroi was het daar echter niet mee eens, omdat ze dan twee weken na elkaar midweeks zouden moeten spelen.

Er was ook overleg met de politie van Charleroi en zij waren niet in staat om de ordediensten te verzekeren aangezien er op 5 februari een manifestatie is vastgelegd. De wedstrijd zal daardoor op dinsdag 11 februari gespeeld worden.