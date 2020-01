'Steven Gerrard komt met oplossing voor Ianis Hagi'

Ianis Hagi lijkt Racing Genk nog te verlaten in de slotdagen van de transferperiode. Racing Genk haalde de Roemeense middenvelder afgelopen zomer binnen, maar hij kon de hooggespannen verwachtingen nog niet inlossen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Genk een akkoord met het Schotse Glasgow Rangers over een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen. Over een aankoopoptie wordt met geen woord gerept.

Liverpool-icoon Steven Gerrard is sinds juni 2018 actief al trainer van de Rangers. De Schotse topclub is in een stevige titelstrijd verwikkeld met eeuwige rivaal Celtic. Rangers staat momenteel tweede op vijf punten, maar moet wel nog een wedstrijd inhalen.

Hagi wordt vandaag nog in Schotland verwacht om er zijn medische tests af te werken.