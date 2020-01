OFFICIEEL: Saelemaekers is eerste Belg na Gerets die naar Milan trekt, Anderlecht vangt 7M euro

Anderlecht en AC Milan hebben de transfer van Alexis Saelemaekers afgerond. Het gaat om een huur met verplichte aankoopoptie.

AC Milan huurt Alexis Saelemaekers voor 3,5 miljoen euro en voor een half seizoen van Anderlecht, maar wanneer de huurtermijn verstreken is moeten de Milanezen hem verplicht overnemen voor nog eens 3,5 miljoen euro. Anderlecht krijgt verspreid over zes maanden dus 7 miljoen euro van Milan.

De flankspeler kwam in totaal 64 keer in actie voor Anderlecht en is de eerste Belg na Eric Gerets in 1983/84 die voor Milan uitkomt.