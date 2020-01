OFFICIEEL: Daar is nummer twee voor Anderlecht: Marko Pjaca speelt in het paars en wit

Michael Verschueren en zijn team zijn aan een heel drukke laatste mercatodag bezig. Het is een komen en gaan van spelers bij paars-wit. Nu hebben ze ook hun tweede aanvallende versterking van de dag binnen: Marco Pjaca wordt gehuurd tot het einde van het seizoen.

De 24-jarige Kroaat wordt normaal gezien gehuurd voor een half seizoen, met optie op een extra jaar huur. De linksbuiten moet de vervanger van de naar AC Milan vertrokken Alexis Saelemaekers worden.

Juventus kocht hem in 2016 en een jaar later was Anderlecht al geïnteresseerd om hem van de Italianen te huren. Hij trok echter naar Schalke 04 en vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Fiorentina. Daar scheurde hij de kruisbanden van de knie en hij is pas sinds december weer fit. Het wordt afwachten hoe ver hij staat na amper één match in de benen sinds zijn blessure.