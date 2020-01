Aanvaller krijgt opnieuw een kans bij Sporting Lokeren

Ahmed Said lijkt opnieuw een kans te krijgen bij Sporting Lokeren. De aanvaller zat al enkele weken niet meer in de selectie, maar dit weekend is hij er wel bij tegen Union.

Ahmed Said zat al enkele weken in de b-kern, maar nu krijgt hij dus opnieuw een kans. Hajric zal dit seizoen namelijk niet meer in actie komen wegens een enkelblessure. Ook Habibou komt niet meer in de plannen van Vreven voor.



Momenteel staat Lawal in de spits bij Sporting Lokeren, maar Said moet dus voor concurrentie zorgen. Said kon twee keer scoren bij zijn debuut in de beker, maar daarna vond hij de weg naar doel niet meer.