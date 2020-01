UPDATE: Tottenham gelooft dat het Bale vandaag nog kan terughalen

Tottenham Hotspur wil een poging wagen om Gareth Bale terug te halen naar Londen. De Welshman is al eventjes niet meer de populairste pion bij Real Madrid. Al zullen er wel nog zware onderhandelingen volgen.

En niet met Real Madrid. Het is geen geheim dat De Koninklijke Gareth Bale liever kwijt dan rijk is. De Spanjaarden gingen zelfs al met hem leuren op de Chinese markt, maar de looneisen van de flankaanvaller waren telkens te zwaar.

The Daily Mail weet dat die looneisen ook nu een probleem dreigen te vormen. Bale verdient momenteel 700.000 euro (!) per week bij Real en heeft geen zin om in te leveren. En dat is een probleem als je weet dat Tottenham-baas Daniel Lévy elke pond drie keer omdraait.

Update 31/01 - 10u50: Volgens The Times is Tottenham er van overtuigd dat het Bale vandaag terug naar Londen kan halen. De tijd tikt alleszins ongenadig weg.