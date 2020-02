'Barcelona wou vervanger van Suarez huren van Ajax'

Barcelona is er niet in geslaagd een vervanger voor de langdurig geblesseerde Luis Suarez binnen te halen. In de laatste dagen van de transferperiode klopten ze nog aan in Amsterdam.

Barcelona wou graag Dusan Tadic huren van Ajax, maar daar hadden ze in Nederland geen oren naar. Dat schrijf De Telegraaf. Tadic voetbalde lang als linksbuiten, maar wordt bij Ajax steeds vaker als diepe spits gebruikt. Hij had Barcelona grote diensten kunnen bewijzen, maar maakt het seizoen dus af in Amsterdam. Barcelona moet dus andere oplossingen zoeken om Suarez te vervangen. Antoine Griezmann diep zetten is één van de opties.