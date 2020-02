Geschorste makelaar samen met Pjaca op Neerpede, maar niet aan de onderhandelingstafel

Vrijdag was er een bijzondere gast op het trainingscentrum van Anderlecht in Neerpede. Walter Mortelmans was die chauffeur van dienst voor aanwinst Marko Pjaca.

Marko Pjaca zette op de slotdag van de wintermercato zijn kribbel onder een huurcontract bij Sporting Anderlecht. Hij verscheen op Neerpede met Walter Mortelmans aan zijn zijde. Mortelmans is een makelaar die voor drie jaar geschorst werd in 'Operatie Zero'. Hij ging daartegen wel in beroep.

Volgens Het Laatste Nieuws werkte Anderlecht niet samen met Mortelmans, maar was de geschorste makelaar de chauffeur van Pjaca. Mortelmans is namelijk bevriend met de zaakwaarnemer van de Kroaat en die had een chauffeur nodig voor zijn speler. Anderlecht stond overigens niet toe dat Mortelmans mee aan de onderhandelingstafel schoof. Hij bleef gedurende de gesprekken op de parking.