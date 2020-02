Selim Amallah eerlijk na nederlaag tegen KV Kortrijk: "We waren er gewoon niet klaar voor"

Vrijdagavond zat er voor Standard geen overwinning in tegen KV Kortrijk. De Rouches speelden een flauwe partij en gingen uiteindelijk met 3-1 de boot in.

Aanvallende middenvelder Selim Amallah was ontgoocheld na afloop: "We moeten gewoon klaar zijn om zo een wedstrijd te spelen en dat waren we niet. We verloren veel te veel duels en zo had Kortrijk telkens de tweede bal. Daarom verliezen we ook deze wedstrijd."

Het veld was niet goed, maar daar zoekt Amallah niet echt excuses achter: "Het is gewoon onze eigen schuld. Als we ons niveau halen dan winnen we deze match gewoon, maar dat lukte niet en dan verlies je hier."