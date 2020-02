Tom Van Hyfte zet OHL weer op de rails: "Dat was belangrijk voor ons"

Het doelpunt van Tom Van Hyfte zaterdagavond was op verschillende manier belangrijk. Zo hoefde OHL niet te lang op achterstand te staan en kon het weer zijn spel gaan spelen. Ook in het geheel komen de Leuvenaars zo weer op het juiste spoor, want ze wonnen nog eens na een 1 op 6.

Met het wedstrijdbegin van Leuven was tegen Roeselare niet veel mis. "Op het moment dat hun goal valt, hadden zij niet veel in de pap te brokken. We hadden de betere van het spel en kwamen er goed door. Alleen de laatste pass was niet altijd juist. We reageren goed en komen nog voor rust op 2-1."

Eigen schuld

Toch had dat openingsdoelpunt zijn impact op de wedstrijd. "Met de 0-1 spelen we onszelf een beetje uit de match. Even voordien was er ook twee keer balverlies achteraan. Daar profiteren ze van. Hun goal was al dan niet buitenspel, maar uiteindelijk is het op dat moment misschien een beetje onze eigen schuld."

Als OHL daar lang op achterstand blijft, kon het wel eens een moeilijke avond worden. Van Hyfte kopte echter snel de 1-1 binnen. "Dat was belangrijk voor ons. Ik weet zelfs niet hoe ik 'm binnenkop. Ik denk dat ie zo binnengaat, maar dat Thomas Henry ook nog in de buurt komt met die verdediger. Als Thomas 'm binnenschiet, is het ook zo. Dat maakt niet uit."

Drie punten het belangrijkste

Het bleef wel nog spannend tot op het einde. "Als je in twee minuten helemaal terugkomt, heb je het gevoel: we gaan ze dooddoen en dat hebben we een beetje nagelaten. In de tweede helft maakten we ook weer niet de juiste keuzes. Op het einde spelen zij een beetje alles of niets. Bij hen lopen er een paar heel sterke voetballers tussen. We hadden vooraf gezegd: de drie punten zijn het belangrijkste en we hebben ze."