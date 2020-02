Christian Bracconi kan leven met puntendeling in Lommel: "Ontbrak ons aan energie"

Virton is er niet in geslaagd zijn leidersplaats in de tweede periode terug te winnen. De verre verplaatsing naar Lommel leverde de Luxemburgers een punt op. Een punt waarmee de Virton-coach best kon leven achteraf.

Na afloop van de partij gaf Christian Bracconi voor de camera van Proximus TV de nodige duiding bij de match. "Vooraf hadden we uiteraard op een zege gehoopt, maar gezien de context van de match zat dat er niet in vandaag." "Het was een zwaar terrein, de tegenstander maakte het ons heel lastig en het ontbrak ons ook aan frisheid het laaste halfuur. Normaal hebben we altijd een kwartier waarin we de tegenstander helemaal kunnen wegdrukken, maar dat was helaas vandaag niet het geval." "Toch kan dit op het eind van de rekening wel eens een heel belangrijk punt worden. Als je niet kan winnen, moet je zien dat je niet verliest. Dat hebben we andermaal goed gedaan. Op defensief vlak toonden we ons zeer solide", aldus een tevreden Virton-coach.