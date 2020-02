Sven Kums geschorst tegen Anderlecht (maar hij mocht sowieso niet spelen): "Of het een gele kaart was?"

Sven Kums kwam, zag en overwon met KAA Gent op het veld van KV Mechelen. De middenvelder pakte wel een gele kaart, maar zo erg is dat ook weer niet ... Hoezo?

Sven Kums incasseerde een gele kaart in de wedstrijd tegen KV Mechelen. Dat was meteen zijn vijfde van het seizoen, waardoor hij geschorst is tegen ... Anderlecht.

En tegen Anderlecht mocht de middenvelder van de Buffalo's sowieso niet meespelen, omdat hij dit seizoen gehuurd wordt door Gent van paars-wit.

Zware beslissing?

"Natuurlijk had ik graag willen spelen tegen Anderlecht, maar het is nu zo. We zitten in een goede flow en ik wil die graag ook verder zetten."

"Of het een gele kaart was? Het was een fout, maar ik vond geel een zware straf", aldus Sven Kums in een reactie na de wedstrijd. "Ik zal vrijdag wel in de tribunes zitten. En nerveuzer zijn dan als ik op het veld sta."