Cercle-jongeling zwaar ontgoocheld: "We wilden de supporters iets teruggeven"

Cercle Brugge kreeg zaterdag nog maar eens een oplawaai. 'De wedstrijd van de laatste kans' tegen Eupen werd verloren. In de kleedkamer was de ontgoocheling groot.

Zeker na de gemiste penalty van Kevin Hoggas, die hen toch nog een punt had kunnen bezorgen. "Momenteel hangen de kopjes naar beneden, wat ook normaal is na zo’n nederlaag. Iedereen had samen met de supporters gehoopt op drie punten, maar jammer genoeg kunnen we hen niets teruggeven", aldus Thibo Somers.

Die fans waren met 500 afgereist naar Eupen. Een mooi gebaar. "Iedereen doet zijn uiterste best, maar ook de strafschop gaat er niet in en dan wordt het moeilijk om punten te rapen. Als je die eerste niet maakt, kan die tweede ook nooit vallen."