Sterkhouder OHL is vastberaden: "Geen zin in finale" en "Wedstrijden die ons seizoen kunnen verpesten vermijden"

Wie dacht dat ze door die 1 op 6 in de vorige wedstrijden de moed wat hadden laten zakken bij OHL, is eraan voor de moeite. Het had nochtans gekund, de teugels wat laten zegevieren, om dan met frisse moed de promotiefinale aan te pakken. Xavier Mercier bekijkt het heel anders.

Laat Mercier ook een bepalende factor zijn in het geheel. In de loop van het seizoen is de ex-speler van onder meer Cercle Brugge steeds meer zijn draai gaan vinden en staat hij voor een groot deel in voor de creativiteit. Zolang hij er zin in heeft, hoeft men OHL nog niet af te schrijven voor de tweede periode.

Ondanks dat er wel al wat puntenverlies werd geleden. "We waren een beetje gezakt in het klassement, we zijn veeleisend voor onszelf. We hebben geen zin in een finale. Zo'n finale is altijd moeilijk. We hebben het er in de groep al over gehad. We willen die bijkomende wedstrijden die ons seizoen kunnen verpesten vermijden", laat Mercier weinig aan de verbeelding over.

Als OHL daarin slaagt, zal dat veel te maken hebben met de combinatie Mercier - Henry. Die twee vinden mekaar blindelings. "Hij is de doelpuntenmaker, ik de aangever. We verstaan mekaar goed. Het belangrijkste is dat we efficiënt zijn voor de ploeg. We moeten zo doorgaan."