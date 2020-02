Malinwa gelooft nog in play-off 1: "Laat ze ons maar opnieuw afschrijven ..."

KV Mechelen verloor in eigen huis van KAA Gent en miste zo de kans om opnieuw naast KRC Genk te komen in de stand. Of het nu voor play-off 1 moeilijk wordt? De spelers en de coach blijven strijdlustig.

"Play-off 1 is nog niet weg", aldus Rob Schoofs. "Ze hebben ons al meermaals afgeschreven voor de top-6. Wel: laat ze maar doen."

"We hebben nog zeven wedstrijden, want we hebben nog een inhaalwedstrijd. Daarin kan dus nog veel gebeuren. We zullen er in ieder geval nog volop voor gaan de komende wedstrijden."

We speelden op niveau play-off 1

"Ik moet fier zijn op mijn spelers voor wat ze hebben laten zien tegen een titelkandidaat", reageerde ook Wouter Vrancken duidelijk.

"Enkel de efficiëntie was een probleem, maar we speelden een goede match. Of we play-off 1 kunnen halen? We speelden in ieder geval op het niveau dat nodig is voor play-off 1."