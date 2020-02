'Vreemdste transfer van het jaar' reageert voor het eerst na overstap naar Manchester United: "Dank God en mijn makelaar voor deze kans"

Manchester United haalde op de laatste dag van de transferperiode nog een nieuwe aanvaller binnen. Een grote naam werd het uiteindelijk niet.

Edinson Cavani werd lang aan een overstap naar Manchester gelinkt en in de laatste uren van de transferperiode werd zelfs toptalent en Club Brugge-target Adolfo Gaich gelinkt aan een transfer naar Old Trafford. Maar uiteindelijk werd het Odion Ighalo.

Ighalo is een dertigjarige spits die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van het Chinese Shanghai Shenhua. De Nigeriaan scoorde veertig keer in honderd wedstrijden voor Watford en vertrok in januari 2017 voor meer dan 23 miljoen naar Changchun Yatai. Daar haalde Shanghai Shenhua hem twee jaar later weg voor een kwart van de prijs. Nu gaat hij dus voor Man U voetballen.

“Dit is een kinderdroom die uitkomt”, vertelde hij voor de microfoon van Sky Sports. “Dit is een enorme kans voor mij. Ik dank God en mijn makelaar voor deze kans. Ik hoop dat ik het team kan helpen om het seizoen met een positieve noot af te sluiten.”