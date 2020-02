Neymar heeft andermaal last van 'verjaardagsvirus'

PSG zal het dinsdagavond zonder Neymar moeten stellen in Nantes. De Braziliaanse ster heeft nog steeds te veel last van een ribblessure die hij afgelopen weekend opliep.

Zondagavond gaf Neymar nog een feestje voor zijn verjaardag: woensdag wordt hij 28. Het is al het derde jaar op rij dat Neymar geblesseerd is op zijn verjaardag. De afgelopen jaren was hij op dat moment buiten strijd met een voetblessure.

BBC weet dat de Braziliaan ook rond de verjaardag van zijn zus Rafaella (11 maart) al vijf jaar lang niet speelklaar is. Dit jaar ontvangt de club uit de Franse hoofdstad op die dag Borussia Dortmund in de terugwedstrijd van de 1/8e finale van de Champions League.

Axel Witsel en Thorgan Hazard hopen ongetwijfeld dat de sterspeler van PSG tegen dan niet verlost is van het ‘verjaardagsvirus’. De heenwedstrijd van de 1/8e finale wordt binnen twee weken afgewerkt.