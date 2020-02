Is het twaalf miljoen euro of meer waard? Dit kost Hawk Eye in de Premier League

De discussie rond doellijntechnologie is na het doelpunt van Hans Vanaken in de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp FC opnieuw brandend actueel. De technologie is alleszins niet goedkoop. Het prijskaartje in de Premier League kennen we.

In de Premier League was doellijntechnologie zelfs nog sneller ingevoerd dan de VAR. En het moet gezegd: het Hawk Eye-systeem werkt feilloos. Al hangt er natuurlijk een prijskaartje aan vast. En dat is niet min. Over het Kanaal ging de Premier League als overkoepelende organisatie onderhandelen over het contract. Het totale prijskaartje bedraagt 12 miljoen euro voor een contract van vijf jaar. Dat wil zeggen dat elke club zo’n 560.000 euro betaalt.