Benito Raman droomt van EK-selectie: "Ik ben de enige die zo speelt bij de Duivels"

Benito Raman wordt week na week belangrijker voor Schalke 04. Dinsdagavond trapte hij diep in de verlengingen zijn ploeg naar de halve finale van de Duitse beker. Door zijn goede prestaties mag Raman dromen van een plaatsje in de EK-selectie van Roberto Martinez.

Tegen Hertha Berlijn zorgde Benito Raman met een knap doelpunt voor de 3-2 overwinning. Voor de microfoon van VTM deed de ex-speler van onder meer AA Gent en Standard zijn zegje. "Ik ben enorm blij dat ik dat doelpunt kon maken. Heel belangrijk, want anders moesten we naar strafschoppen."

Door zijn goede prestaties droomt Raman van een plaats in de EK-selectie van Roberto Martinez, al is de concurrentie niet min. "Iedereen heeft graag de bal in de voeten bij de Rode Duivels. Ik zet graag veel druk en loop veel zonder bal, ik ben de enige die er zo speelt."

"Die goal van gisteren: er is er maar één die dat kan, en dat is Romelu. Maar hij is een diepe spits, ik niet. Je weet nooit hoe een match gaat lopen, maar een speler zoals ik kan een leuke optie zijn", stelt Raman vol vertrouwen.