Ex-goalgetter van Antwerp ziet twee mogelijkheden om de afwezigheid van Mbokani op te vangen

Donderdag moet staat Antwerp voor een moeilijke opdracht in de halve finale van de Beker van België. Door de 1-1 in de heenmatch moeten de roodhemden minstens een keer scoren in het Guldensporenstadion en laat de meest beslissende speler van de Great Old net nu geschorst zijn.

Dan hebben we het natuurlijk over Dieumerci Mbokani. We legden het situatie voor aan Cisse Severeyns, enkele decennia geleden ook vaak beslissend voor Antwerp, en die ziet twee mogelijke vervangers voor de geschorste topschutter.

Zinho Gano

"Wanneer Dieumerci Mbokani afwezig is, dan is dat toch een flinke aderlating voor het elftal", merkte Severeyns eerst op. "Hij is direct of indirect betrokken bij ongeveer 60% van alle Antwerpse goals dit jaar. Zonder hem is het dus moeilijker scoren."

Een eerste alternatief is Zinho Gano, deze zomer overgekomen van Racing Genk. "Het is nu aan hem om te laten zien waarom de club hem is gaan halen. In feite wordt hij wat gedwarsboomd door een erg sterk presterende Mbokani. Bij diens afwezigheid is hij de logische vervanger en moet hij zijn kans grijpen."

Dit is niet meer de Mirallas van vijf jaar geleden.

Maar Severeyns ziet nog een andere optie om de geschorste topschutter van Antwerp te vervangen. "Naast Gano denk ik ook aan Kevin Mirallas. In zijn periode bij Olympiakos werd hij topschutter in een centrale rol." In het seizoen 2010/11 scoorde de Rode Duivel 14 keer voor de Griekse club en het jaar erna zelfs 20 keer.

Al waren dat andere tijden natuurlijk. “Dit is niet meer de Mirallas van pakweg vijf jaar geleden. Hij is toch wat van zijn pluimen verloren”, besloot Severeyns. Zelf had de 32-jarige aanvaller ook iets beslissender willen zijn voor de club, al komen er nog belangrijke duels aan om zich in de bewijzen. Wie weet donderdagavond al…