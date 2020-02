Visser fluit Standard - Club Brugge, ref die doelpunt van Vanaken goedkeurde, fluit inhaalwedstrijd

Speeldag 25 belooft opnieuw een erg interessante te worden. Zo is er vrijdag al de topper tussen Gent en Anderlecht. Zaterdag staat er met Charleroi – Zulte Waregem een belangrijke wedstrijd met het oog op play-off 1 op het programma.

Zondag ontvangt Standard Club Brugge en krijgt Antwerp Racing Genk over de vloer. Dinsdag wordt de ‘mistwedstrijd’ tussen Charleroi en KV Mechelen ingehaald.

