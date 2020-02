FC Barcelona wil gebruik maken van 'speciale regeling' om een vervanger voor Dembélé aan te trekken

FC Barcelona kwam dinsdag met het nieuws naar buiten dat Ousmane Dembélé dit seizoen niet meer in actie zal komen. De Franse international heeft de hamstring van zijn rechterbeen afgescheurd. Barça wil nog een vervanger halen.

Volgens artikel 124.3 van de Spaanse voetbalbond mag een club nog een extra speler aantrekken buiten de transferperiode als er een medisch attest kan worden voorgelegd. Door de maandenlange afwezigheid van Dembélé en Suarez blijven enkel nog Griezmann, Fati en Messi over voorin.

Sportief directeur Eric Abidal is volgens AS enkele pistes aan het onderzoeken. De namen van Cédric Bakambu (Beijing Guoan), Willian José (Real Sociedad) en Rodrigo (Valencia) werden al genoemd. Op de slotdag van de transfermercato was de transfer van Bakambu eigenlijk al rond, maar voorzitter Bartomeu trok nog een streep door de transfer.