'Club Brugge was bijna verlost van Diagne, maar... coronavirus gooit roet in het eten'

Club Brugge was bijna van Mbaye Diagne verlost. Galatasaray had enkele concrete contacten met Chinese clubs, maar door het coronavirus valt alles in het water.

Mbaye Diagne heeft al een tijdje geen toekomst meer bij Club Brugge. Het Nieuwsblad weet dat Galatasaray op het punt stond om hem richting China te sturen. Enkele Chinese eersteklassers zijn namelijk nog niet vergeten dat Diagne een garantie op doelpunten was tijdens zijn passage bij Tianjin Teda. Coronavirus Door de uitbraak van het coronavirus - en het daarbijhorende uitstel van de start van de plaatselijke competitie - valt die oplossing echter in het water. Galatasaray greep dan maar naar plan B. Cim Bom Bom vond er niet beter op dan een klacht tegen Club Brugge in te dienen bij FIFA wegens kapitaalsvernietiging.