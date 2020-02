Crisis in Barcelona: Abidal mag voorlopig aanblijven, bal weer in het kamp van Messi

Al lang geleden dat het nog zo onrustig geweest is bij FC Barcelona. Het won wel zijn laatste twee duels, maar de uitschuivers tegen Valencia en Atletico zijn nog niet vergeten. Maar vooral: het kwam tot een clash tussen Lionel Messi en Eric Abidal.

De technisch directeur trok in een interview immers de werkethiek van sommige spelers in twijfel. Dat pikte Lionel Messi niet. De Argetijnse sterspeler liet op zijn beurt optekenen dat iemand van het sportieve departement ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Zo werd de bal teruggekaatst naar Abidal. De Fransman moest het komen uitleggen bij voorzitter Bartomeu, die aanvankelijk in Brussel was voor een vergadering in het Europese parlement, maar speciaal voor deze gesprekken het vliegtuig naar Catalonië nam.

Verzoening?

Na een dag vol speculatie over een mogelijk ontslag is beslist dat Abidal voorlopig mag aanblijven. Het is natuurlijk maar de vraag wat Messi daarover te zeggen heeft. Komt het tot een verzoening of niet?