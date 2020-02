Vercauteren heeft zorgen (al beweert hij van niet): "Geblesseerden? Het zijn er 14-15 geworden"

"Oplossingen zoeken is het leuke aan de job", beweert Frank Vercauteren. Wel, dan moet het tegenwoordig wel een bijzonder leuke tijd zijn voor de coach van Anderlecht. Voor de match tegen Gent moet hij rekening houden met heel wat geblesseerden en twijfelgevallen.

Nacer Chadli is er al zeker niet bij, Kemar Roofe ook niet. Vincent Kompany is twijfelachtig, net als Elias Cobbaut. Antoine Colassin trainde dan weer de hele week niet. Zijn situatie houdt ook Vercauteren in spanning, want het is zijn enige spits die 90 minuten aan kan. "Zijn blessure is ook niet van gisteren. Het is aan jullie om te oordelen of zijn vorige prestatie goed genoeg was, want toen had hij het ook al", aldus Vercauteren.

Colassin nog één keer pushen

De kans is dus groot dat Colassin gewoon start, maar daarna zal het een tijdje gedaan zijn. "Wat me meer stoort is dat hij al twee weken amper kan meetrainen. Hij zal vandaag (donderdag) een eerste keer trainen. En daarna? Ja, dat is eigenlijk voor de medische staf, maar het is duidelijk dat we dit best niet te lang laten aanslepen."

Vorige week sprak Vercauteren nog over 12 geblesseerden. Dat is er niet minder op geworden, integendeel zelfs. "Ja, het zijn er 14-15 nu hé. Maar dat is de realiteit, we moeten daarover niet klagen, we moeten oplossingen zoeken. Dat is het leuke aan de job. Als alles al op papier stond, zou er weinig aan zijn hé."

Niet op medische staf schieten

Maar toch begint er gekeken te worden naar de medische staf. Al wil Vercauteren daar niet mee in gaan. "Van mij mag de buitenwereld denken wat ze willen. We weten wat we moeten doen. We moeten niet op één afdeling schieten. Iedereen binnen de club neemt zijn verantwoordelijkheid op."

Momenteel moet Vercauteren al naar Dejan Joveljic en Marko Pjaca beginnen kijken als mogeljke titularissen. "Ze hebben op training alle twee bewezen fit en scherp te zijn. Mijn vraag was hoe hun integratie in de groep en op training ging verlopen. En dat heeft me gerustgesteld. Ze maken alle twee kans op een selectie (ze zijn er zeker bij, nvdr.) We zullen zien hoeveel minuten ze aankunnen."