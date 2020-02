Gerecht onderzoekt verkoop van Anderlecht

De overname van Anderlecht door Marc Coucke krijgt nog een staartje. Het gerecht gaat de transactie onderzoeken. Het vraagt zich vooral af waarom het oude bestuur een beter bod van Paul Gheysens liet schieten. Alle oud-aandeelhouders worden ondervraagd.

Ook Roger Van den Stock zal dus een woordje uitleg moeten verschaffen. Het opvallende aan de hele zaak is dat Marc Coucke in laatste instantie zijn bod op de club met vijf miljoen euro verhoogde, maar dat was nog altijd elf miljoen minder dan wat Gheysens gaf.

De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise heeft opdracht gegeven om dit verder uit te spitten. Vooral Jo Van Biesbroeck en René Trullemans zullen waarschijnnlijk in het vizier komen, want zij waren de enigen die wisten wie de bieders waren.