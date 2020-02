Anderlecht hield het bij 'persoonlijke redenen', maar dit is de volledige uitleg achter het vertrek van Simon Davies

RSC Anderlecht nam vorige week afscheid van Simon Davies. Deze keer was het de werknemer die zelf de beslissing nam om te vertrekken. Ondertussen kennen we ook de reden.

RSC Anderlecht hield het bij de bekendmaking van het vertrek van Simon Davies bij ‘persoonlijke redenen’. Het Laatste Nieuws weet dat de Welshman het niet meer kon verkroppen om in een ander land dan zijn familie te leven.

De familie van Davies was namelijk achtergebleven in het Verenigd Koninkrijk. Davies kon zich lange tijd verstoppen in het vele werk als T1 en assistent van Vincent Kompany, maar sinds de komst van Frank Vercauteren was zijn workload een pak verminderd.

En dan heeft een mens natuurlijk meer tijd om na te denken… Bij Anderlecht wordt het vertrek van Davies betreurd. Het was hij die de rol van Karim Belhocine als klankbord in de kleedkamer had overgenomen. Bovendien waren zijn veldtrainingen van een hoog niveau.