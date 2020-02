Belgische fanclub Manchester United laat zich uit over wedstrijden tegen Club Brugge: "Het wordt niet gemakkelijk"

Binnenkort speelt Club Brugge in de Europa League tegen Manchester United. Enkele jaren geleden speelden ze al tegen elkaar in de voorronde van de Champions League en toen ging de Engelse topclub vlot door. Nu liggen de kaarten anders, want Manchester United speelt dit seizoen zeer wisselvallig.

Ook Hein Coppens, voorzitter van de Belgische fanclub "Flanders Mancunians", is niet helemaal overtuigd, maar hij denkt wel dat Manchester United door zal gaan. Hij vertelt het in een exclusief interview. "We hebben er enkele jaren geleden tegen gespeeld en toen was onze ploeg sterker. We hadden het toen verrassend moeilijker thuis dan in Brugge. Op dit moment spelen we onregelmatig. Ik denk dat het moeilijk zal worden in Brugge, maar in Old Trafford moeten we het laken naar ons toe kunnen trekken."

Volgens Coppens gaat Manchester United niet alles op de aanval zetten. "Ik denk dat we gaan afwachten en niet vol gaan drukken. We zijn sterk op de tegenaanval, dus daar moet zeker iets mogelijk zijn", aldus de voorzitter van de Belgische fanclub van Manchester United.

Philippe Clement

Hein Coppens is onder de indruk van Club Brugge. "Ze zijn sterk aan het voetballen dit seizoen. Ze hebben een goed samenhangende ploeg en met Clement hebben ze een Belgische toptrainer in huis. Het zal voor ons niet makkelijk worden, maar ik zie het wel goed komen."