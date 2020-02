Reactie Vertonghen na wissel begrijpelijk: "Dat is het knappe aan hem, hij wil niet uitbollen"

Jan Vertonghen was bijzonder teleurgesteld bij zijn wissel in de FA Cup-match tegen Southampton. De verdediger toonde zich daarna echter wel oprecht blij met de winst. Zijn manager verzekert dat zijn reactie niets te maken had met zijn toekomst.

Vertonghen heeft een aflopend contract bij Tottenham en zoals gewoonlijk sleept dat weer aan. "Dit had niks met zijn toekomst te maken", aldus makelaar Tom De Mul in HLN. "Het is in mijn ogen wat te groot gemaakt. Jan was gewoon teleurgesteld op het moment van zijn vervanging. Over zijn prestatie, over die van het team."

"Hij wil nog mooie resultaten halen met Spurs na een moeilijke start. Een Europa League- of een Champions Leagueticket, of in dit geval de FA Cup winnen. Hij is 32, maar hij is nog zo ambitieus. Hij wil nog zoveel. Het EK is bijvoorbeeld een superprioriteit. Dat is het knappe aan hem. Hij wil zo lang mogelijk op het hoogste niveau spelen in een topcompetitie, niet uitbollen. Hij heeft nog enorm veel honger", schildert De Mul een karakterprofiel van zijn cliënt.

Dat zijn reactie (handen voor de ogen) en een nukkige uitdrukking uitvergroot werd, is wel begrijpelijk. "Jan kan dat moeilijk verbergen, maar zo is hij nu eenmaal", zegt De Mul. "Hij is nog altijd supergelukkig bij Tottenham en voelt zich uitstekend in Londen. Jan heeft er zijn leven uitgebouwd. Er is geen sprake van dat hij het op zijn beloop laat."