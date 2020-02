David legt uit waarom hij van overal zo makkelijk scoort: "De bal lijkt naar me toe te komen"

Jonathan David is de man die waarschijnlijk wat extra aandacht gekregen heeft bij de tactische bespreking van Anderlecht. De jonge Canadees maakt grote indruk dit seizoen en scoort wel heel makkelijk. En dat blijkt aangeboren...

David kwam als 17-jarige uit Canada aan, maar had niet lang nodig om zich in de kijker te spelen. "Echt waar, er loopt zoveel talent in Canada, maar die jongens worden nooit opgemerkt", zegt hij in HLN. "Er is de Canadian Soccer League, maar de sterkste teams Toronto, Montréal en Vancouver komen uit in de Amerikaanse MLS. Voetbal in Canada is regionaal en volgens leeftijdscategorie. Ik was oké in Canada, maar zeker niet de beste."

Maar wat is nu zijn beste positie? Zelf verkiest hij een rol als tweede spits. "Dit is het eerste seizoen in mijn carrière dat ik niet in de spits speel. De coach zette mij in de punt van onze ruit op het middenveld. En toch blijf ik vrij makkelijk scoren. Ik ben ermee geboren, denk ik... De bal lijkt steeds naar mij toe te komen."