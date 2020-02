Diagne haalt uit naar Clement, maar...: "Als hij me weer een kans zou geven, zouden de fans in de zevende hemel zijn"

Mbaye Diagne is nog steeds speler van Club Brugge. Meer nog, Galatasaray en Diagne zelf eisen 15,5 miljoen euro van Club omdat zijn marktwaarde zou kelderen nu hij niet meer in het stuk voorkomt. Blauw-zwart is niet onder de indruk, Diagne zelf sneerde nog even richting Philippe Clement.

Diagne gaf een interview in zijn thuisland. Hij hoopt dat Clement hem nog een kans geeft, maar haalde hem even later ook door de mangel. “Ik excuseerde me bij hem”, doelt hij op de gemiste strafschop. “Hij zei me wat ik moest doen en dat heb ik tot de letter gevolgd. Ik weet dat ik een fout beging, maar hij is onbuigzaam gebleven. Nadien op training zag ik een radicale verandering in zijn gedrag. Zo begreep ik dat hij het niet kon laten varen.”

Diagne haalt ook de ruzie met Hans Vanaken aan als belangrijkste reden waarom hij niet meer aan de bak komt. “Het is normaal dat hij de steun van heel België krijgt. Eerst was iedereen boos, maar daarna toonden de supporters mij hun steun. Mocht de coach mij opnieuw in de armen sluiten, zouden de fans in de zevende hemel zijn", noteerde Het Nieuwsblad.