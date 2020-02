Clement predikt realisme voor treffen Standard: "Achteraf misschien blij zijn met punt"

Storm Ciara zou wel eens roet in het eten kunnen gooien voor de wedstrijd van zondag tussen Standard en Club Brugge. Maar ook figuurlijk kan het wel eens stormen op Sclessin. Philippe Clement is alvast op zijn hoede, zeker na de slopende bekerpartij van afgelopen woensdag.

Clement toont zich zoals altijd ambitieus, maar is ook realistisch: “We hebben weinig recuperatietijd", zegt de Brugse T1 in Het Laatste Nieuws. "Zondag gaan we voor de zege, maar misschien moeten we achteraf blij zijn met een punt. De omstandigheden zullen heel specifiek zijn, onder andere door het stormweer."

Pittig programma

Blauw-zwart heeft dan ook al een hels programma achter de rug: “De match op Standard is inderdaad een nieuwe topmatch. Wedstrijd nummer zeven op 22 dagen. En het waren allemaal zware, nooit was het tegen een Club van een minder niveau.”