Vanheusden krijgt steun in mindere periode: "Ben ervan overtuigd dat Zinho zich honderd procent geeft"

Wanneer de topper tegen Club Brugge kan doorgaan, hopen ze bij de Rouches op nog eens een uitschieter. Want hoewel ze stevig op de vijfde plek staan, blijft het bij momenten wisselvallig. Zelfs omtrent Zinho Vanheusden zijn er zorgen.

Over zijn potentieel bestaat nochtans niet de minste twijfel. Sinds de verdediger terugkeerde uit blessure, haalde hij echter nog niet zijn beste niveau. Door zo snel mogelijk opnieuw aan spelen te willen toekomen, lijkt Vanheusden nu een terugslag te krijgen.

Om dan ineens weer terug top te zijn op vlak van fysiek en snelheid is ook niet zo simpel. Het zou wel eens kunnen dat Vanheusden even wat minder dynamisch is in zijn acties en zo een periode met een minder hoge vorm doormaakt. Her en der oppert men zelfs dat hij met minder vechtlust op het veld verschijnt.

Philippe Albert is het met dat laatste alvast grondig oneens. "Ik geloof het niet. Want als je op het veld staat, denk je niet aan zo'n zaken", stelt de voormalig Rode Duivel bij La Capitale. Albert neemt het dus op voor Vanheusden. "Ik ben ervan overtuigd dat Zinho zich altijd honderd procent geeft."