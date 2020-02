Speelt Bolat volgend seizoen nog bij Antwerp? "Ik wil er niet te veel over zeggen, maar..."

Sinan Bolat is een sterkhouder in doel bij Antwerp. Toch is het nog niet helemaal duidelijk of de doelman ook volgend seizoen bij Antwerp zal spelen. Blijkbaar zouden de contractonderhandelingen namelijk te lang aanslepen.

Sinan Bolat vertelde het zelf in een interview met Het Laatste Nieuws. "Ik wil geen polemiek starten, dus ik wil er ook niet te veel over zeggen. Het heeft ook geen zin om er verder over uit te wijden, want voorlopig gaat het goed, maar het is inderdaad zo dat de contractonderhandelingen te lang aanslepen."

De broer van Bolat zou zijn vertegenwoordiger zijn en hij is met de onderhandelingen bezig. Een tijd geleden leek een nieuwe deal in de maak, maar nu wordt Antwerp in verband gebracht met enkele andere doelmannen. Het is dus maar de vraag of Bolat ook volgend seizoen nog bij Antwerp speelt.