"Hebben ze meteen naar de keel gegrepen" vs "Minste helft sinds ik hier ben"

De sfeer zat goed in het King Power aan Den Dreef in Leuven, want OH Leuven speelde Lommel bijwijlen van de mat. Na de match waren de reacties dan ook duidelijk.

“We gaven heel weinig weg in de eerste helft en hebben het ook in de tweede helft goed gedaan. We zijn nooit in de problemen gekomen en we verzwakken ook niet als er nieuwe spelers op het veld komen", was Kenneth Schuermans tevreden. "3-0 winnen is goed, de manier waarop ook."

Ook coach Euvrard was een tevreden oefenmeester: “We hebben aan een hoog tempo gespeeld en Lommel meteen bij de keel gegrepen. We kregen heel veel kansen en kwamen zo mooi 2-0 op voorsprong bij de rust."

Minste eerste helft sinds ik hier ben

"Net na de pauze hadden we het sneller kunnen afmaken misschien, maar we zijn druk blijven zetten en blijven gaan. De clean sheet doet deugd, defensief stond het allemaal wat stabieler en we zetten opnieuw een stap in de goede richting."

Peter Maes van zijn kant was ontgoocheld namens Lommel: "Dit was de minste eerste helft sinds ik hier ben. OHL speelde op een ander niveau als wij en dan moeten wij ons aan ons gameplan houden, willen we daar iets kunnen tegen inbrengen. Dat hebben we nagelaten."