Negen maanden na great escape tegen Barcelona: babyboom in Liverpool

Opvallend: de vrouwen van zowel Jordan Henderson als Mo Salah bevielen respectievelijk van een zoon en een dochter. Dit exact negen maanden en één dag nadat Origi Barcelona uit de Champions League trapte.

Barcelona won de heenwedstrijd met 3-0 in Nou Camp, waardoor de terugwedstrijd op Anfield overbodig leek. Niets was minder waar, want op Anfield haalde Liverpool het met maar liefst 4-0. Zo plaatste Liverpool zich na een mirakel voor de finale van de Champions League, die ze ook zouden winnen (2-0 vs Tottenham).

Toeval of niet, maar net negen maanden en een dag na de magische avond tegen Barcelona, bevielen de vrouwen van zowel Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson als steraanvaller Mo Salah.

James Milner, die wel vaker grappig uit de hoek komt op sociale media, reageerde alvast heel bijdehand op het nieuws: "Assist van Origi".