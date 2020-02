Genk realiseert een transferoverschot van 44M euro en hoort zo bij de top van de wereld

Tijdens het kampioenenjaar en de groepsfase van de Champions Laegue hebben tal van Racing Genk-spelers zich in de kijker gespeeld in Europa. De club verzilverde die interesse in cash en kan voor het seizoen 2019/20 een van de hoogste netto transferinkomsten voorleggen.

Nu de transfermarkten van de grootste competities gesloten zijn heeft voetbalobservatorium CIES berekend welke teams in het seizoen 2019/20 de beste zaken heeft gedaan, cijfergewijs dan. Het trok de transferuitgaven af van de transferinkomsten en stelde een top-20 op van hoogste groene en rode cijfers.

Overschot van 44M euro

Racing Genk is de enige Belgische ploeg die in het rapport voorkomt. De totale transferuitgaven, inclusief bonussen, komen neer op 42 miljoen euro en bedragen nog niet de helft van de totale transferinkomsten: 86 miljoen euro. Over heel de aardbol deden slechts veertien ploegen beter dan het overschot van 44 miljoen euro. Voornamelijk door het inkomend transferverbod staat Chelsea op de eerste plaats met +205M. Benfica en Ajax vervolledigen de top-3 met respectievelijk +166M en +137M euro.

De groene cijfers van de Limburgers zijn te danken aan grote uitgaande transfers zoals die van Sander Berge (25M), Leandro Trossard (20M), Ruslan Malinovskyi (13,7M) en Ally Samatta (10,5M) naar grote Europese competities.

Laatstgenoemde verkaste naar Aston Villa. De promovendus in Engeland lijkt niet van plan om slechts een jaar in de Premier League te blijven, want het gaf maar liefst 172M uit volgens CIES. De club kan het op een na slechtste rapport voorleggen, met een deficit van 169M. De club van Engels, Samatta, Nakamba en W. Moraes wordt omringd door mooi gezelschap. Real Madrid (-181M) is de primus van de klas wat rode cijfers betreft, FC Barcelona (-166M) doet niet veel ‘slechter’.

Wat verder nog opvalt is dat we enkele clubs waar Genk hun spelers aan verkocht kunnen terugvinden bij de ‘big spenders’. Het Sheffield United van Berge ging 77M euro in het rood en het Brighton & Hove Albion van Trossard 84M euro. Met hun negatieve balans staan ze op plaatsen 15 en 12. De tweede plaats van Aston Villa (-169M euro) hadden we hierboven al vermeld.