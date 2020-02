Heeft Vercauteren nog andere opties in de spits? Snelle jongens als valse negen

Is Dejan Joveljic na vijf maanden van amper spelen al toe aan een basisplaats? Het is een vraag die Frank Vercauteren en Vincent Kompany zich ook stellen. De aanvaller is fit, maar mist nog matchritme.

17 minuten tegen Gent en 70 minuten in de oefenmatch tegen Dudelange, daarmee zou hij toch al enige basis moeten hebben, maar er is nog twijfel om hem eerst niet nog een paar invalbeurten te gunnen. Maar wat zijn de alternatieven? In ieder geval zal het dan met een valse negen worden in de aanval, want er zijn geen andere opties meer.

De eerstvolgende spits die beschikbaar is, is Mohammed Guindo, de 16-jarige aanvaller van de beloften. Maar die is nog niet klaar voor het grote werk. Kemar Roofe traint nog steeds niet mee. Michel Vlap als alternatief lijkt niet in de plannen te zitten, want hij heeft wel scorend vermogen, maar weegt niet genoeg op een verdediging.

Snelle jongens

Vercauteren zou ook eens kunnen denken aan één van zijn snelle jongens, Amuzu of Doku. Tegen Swinkels en Peyre van KV Mechelen zou dat misschien wel eens een oplossing kunnen zijn. Of Marko Pjaca, die een bijzonder frisse indruk nalaat op training. De Kroaat heeft de actie en weet de goal ook wel staan.

Verder reiken de opties van Vercauteren niet, want Bakkali wil hij nog geen negentig minuten het veld opsturen, Pieter Gerkens is nog niet wedstrijdfit en van Samir Nasri is er zelfs geen sprake meer. Dan toch maar Joveljic? De minzame Serviër staat in ieder geval te popelen...