Nacer Chadli vergelijkt de Belgische competitie met de Premier League: "Niet zo veel verschil in techniek, maar..."

Nacer Chadli wordt dit seizoen door AS Monaco uitgeleend aan Anderlecht. In het verleden speelde hij ook in de Premier League en vergelijkt hij de Belgische competitie met de Engelse competitie.

Volgens Chadli is er op technisch vlak niet veel verschil. "Er is hier heel wat talent. Bij de grote Belgische clubs zijn er jonge spelers met een betere techniek dan spelers in de Premier League", staat te lezen in Het Laatste Nieuws.

Toch is het voor veel spelers moeilijk om in de Premier League te voetballen. Volgens Chadli is daar een logische verklaring voor. "De intensiteit in de Belgische competitie is veel lager. De fysieke vaardigheid is de basis van de spelers daar. Daarom is het moeilijker."

Volgend seizoen

Chadli wordt dus uitgeleend aan Anderlecht, maar hij weet nog niet waar hij volgend seizoen zal spelen. "Ik ben blij dat ik voorbije zomer ben teruggekeerd naar Anderlecht. Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan dit project met veel jong talent."