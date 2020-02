Vrancken maakte zich boos, maar ziet ook verklaringen voor mindere periode: "Twee verschillende werelden"

Wouter Vrancken wil na de 0 op 9 een reactie zien van zijn groep. Vooral de nederlaag tegen Cercle Brugge is hard aangekomen. Maar de coach ziet ook verklaringen voor de mindere periode. De spelersgroep van KVM speelt immers al op de toppen van zijn tenen.

Vrancken geeft in GvA aan dat "iedereen vooral boos is op zichzelf". Al was hij tijdens de rust in Brugge ook niet echt genietbaar. "Toen was ik diep teleurgesteld. Of ik bozer ­reageerde dan gebruikelijk? Ik heb getracht oplossingen aan te reiken op een hogere toon dan gebruikelijk. Ik ben geen roeper die loze begrippen eruit flapt. In mijn betoog probeer ik altijd bepaalde zaken mee te ­geven met een zekere houvast. Roepen om te roepen, dat heeft geen zin", zegt hij.

Maar KV Mechelen doet het nog steeds grotendeels met de groep die uit 1B opkwam. Zonder winterversterkingen. “Zij die de top zes ambiëren, namelijk Genk, Anderlecht en Zulte ­Waregem, gaven geld uit voor gerichte transfers. Wíj niet. Óók toen met Yannick Thoelen onze eerste doelman uitviel, besloot de club door te gaan met ­de nummers twee en drie. Die twee werelden kan je dus niet vergelijken. Maar pas op: wij gaan ons vel duur verkopen."