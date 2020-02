Eleven Sports haalt televisierechten binnen, maar discussie over verdeelsleutel lijkt te ontsporen: twee Belgische clubs dreigen rechten thuismatchen individueel te verkopen

Er is nog steeds geen akkoord gevonden over de verdeelsleutel. De discussie lijkt nu ook helemaal te ontsporen, want Antwerp en AA Gent zouden de rechten van hun thuismatchen individueel willen verkopen.

Deze middag leek alles in kannen en kruiken, want er werd gestemd over het contract en een tweederdemeerderheid was tevreden over het bod van 103 miljoen van Eleven Sports. Er moest alleen nog een akkoord komen over een verdeelsleutel. Daar is het volgens Het Laatste Nieuws misgelopen. Antwerp is niet tevreden, omdat zij als lid van de K11 minder miljoenen zouden krijgen, maar ook AA Gent zou, als lid van de G5, niet tevreden zijn. Beide clubs dreigen nu hun thuismatchen individueel te verkopen. De 22 andere ploegen zouden nu dreigen om Antwerp en AA Gent uit de competitie te schrappen. Hun doel is dus om het contract er door te krijgen, maar de soap is dus duidelijk nog niet afgelopen. Hieronder vindt u een persbericht van de Pro League: "De Algemene Vergadering van de Pro League besliste vandaag statutair met 2/3e meerderheid om de mediarechten aan Eleven Sports toe te kennen. Op basis van de uitkomst van de stemming besliste KAA Gent om niet mee te stappen in de collectieve verkoop van de rechten." "De Algemene Vergadering van de Pro League keurde vandaag met overgrote meerderheid de verdeelsleutel goed. Antwerp FC besloot om, op basis van de voorgestelde verdeelsleutel, niet mee te stappen in de collectieve verkoop." "De Pro League bekijkt hoe het proces voortgezet wordt."