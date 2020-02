De zoektocht naar de laagste stamnummers: 30. Lierke Plezierke en de (te?) steile ambities

Heel veel teams verwijzen graag naar hun stamnummer om de authenticiteit of oudheid van hun club in de verf te zetten. Bij de laagste stamnummers (en dus de oudste clubs) zijn vele teams echter al verdwenen. De komende maanden grasduinen wij in het verleden. Deze week: 30. Lierse

We blijven ook deze week in de provincie Antwerpen voor onze zoektocht naar de laagste stamnummer, maar verlaten de hoofdstad en trekken naar Lier. Op het Lisp wordt nog steeds gevoetbald, al is het team met stamnummer 30 er ondertussen twee jaar geleden opgeheven.

Lisp

De club werd in 1906 opgericht met steun van Graaf de Marnix de Sainte Aldegonde, die meteen erevoorzitter werd en de club een speelveld bezorgde: de Liersche Sportkring zag zo het levenslicht - later werd dit de Koninklijke Lierse Sportkring.

In het Herman Vanderpoortenstadion (reeds geopend in 1925 en genoemd naar de oud-burgemeester van Lier) werden vele successen geboekt. Na een steile opgang naar de hoogste nationale reeks werden in de jaren '30 en '40 de eerste titels gepakt.

Titels vanaf 1932

De competitie van 1940 werd niet afgemaakt (met Lierse aan de leiding), die van 1941 werd door de oorlog een officieuze, die van 1942 de tweede officiële titel na 1932. Bernard Voorhoof - lange tijd ook topschutter aller tijden van de Rode Duivels tot Romelu Lukaku hem van die titel beroofde - was de drijvende kracht in die tijden.

In 1960 volgde nog een titel, maar gaandeweg taande de ster van Lierse wel een beetje tegenover de andere topclubs die in België de kop kwamen opsteken. Wel werden enkele bekerfinales gespeeld en in 1969 ook eentje gewonnen.

Daarna was het wachten op de jaren '90, voor een bijzonder verrassende titel onder Eric Gerets en met spelers als Bob Peeters, Eric Van Meir, Ives Serneels, Nico Van Kerckhoven, Stanley Menzo en Dirk Huysmans.

Twee jaar later werd met een deel van die kern ook nog eens de beker van België gewonnen. Het was wel het begin van turbulente tijden. De zaak Ye kwam de kop opsteken, Wadi Degla had zeer steile ambities en toen nieuwe titels in eerste klasse onmogelijk bleken, raakte het team in verval. In 2018 werd de club opgeheven na financiële problemen, momenteel speelt Lierse-Kempenzonen in Eerste Amateurklasse en Lyra-Lierse in Derde Amateurklasse.

Erelijst

Kampioen in 1932, 1942, 1960 en 1997

Bekerwinnaar in 1969 en 1999