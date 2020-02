KRC Genk wil bouwen en trekt naar Engeland om onder meer complex Liverpool te bekijken

KRC Genk zit met een baksteen in de maag. Naast de bouw van een nieuw stadion - dat nog altijd volop onderzocht wordt - willen ze eerst en vooral een nieuw trainingscomplex bouwen.

Dat nieuwe gebouw moet achter het jeugdcomplex komen. Genk is momenteel met enkele leden van de directie en de raad van bestuur op weg naar Engeland om er de oefencomplexen van Liverpool, Burnley en Stoke City te bezichten.

Tegen de start van het seizoen 2023-2024 zou het er moeten staan. "In de zomer van 2021 moet ook al een nieuwe hoofdtribune aan de Jos Vaessen Talent Academy geopend worden”, legt AD Erik Gerits uit in HBvL. “Die komt aan de voorkant van het eerste terrein, dat ook een nieuwe hybride grasmat krijgt, zoals het huidige A-veld. Op dat terrein zullen tevens de wedstrijden van de KRC Genk Ladies plaatsvinden. Deze concrete bouwplannen staan los van de plannen rond de bouw van een nieuw of vernieuwd stadion, op de huidige site of elders. Ook daarop blijven we broeden.”