Guardiola wil Messi niet bij Manchester City: "Dat is mijn wens"

Lionel Messi wordt dezer dagen meer en meer gelinkt aan een vertrek bij FC Barcelona. Ook Manchester City droomt van de komst van de Argentijnse superster. Alhoewel, Pep Guardiola niet...

De storm bij FC Barcelona zou ervoor zorgen dat Lionel Messi wil vertrekken in Camp Nou. Bovendien staat er - naargelang de bron wel of niet voor Europese teams - een clausule in de Argentijn zijn contract waardoor hij gratis kan vertrekken in Catalonië.

Manchester City houdt de situatie in de gaten. Alhoewel? Pep Guardiola kreeg de vraag op een persbabbel voorgeschoteld en had een héél opvallend antwoord klaar. “Messi is een speler van Barcelona. Ik denk dat hij er zijn loopbaan zal beëindigen. Meer zelfs: het is ook mijn wens dat hij bij Barcelona blijft.”