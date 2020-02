Kums beseft dat hij zijn niveau niet haalde bij Anderlecht: "Maar aan werkkracht en professionalisme lag het niet"

Sven Kums zag het allemaal zo mooi voor hem in 2017: eindelijk voor de club van zijn jeugd in het A-elftal kunnen voetballen en lekker dicht bij huis (Dilbeek) blijven. Het verliep allemaal anders bij Anderlecht...

"Ik heb geen spijt van die beslissing, ook al zaten de omstandigheden vanaf het begin wat tegen", zegt hij in S/V Magazine. "Het waren niet mijn beste jaren en die van de club. Ik haalde te weinig een goed niveau. Op zich kan ik mezelf weinig tot niks verwijten. Ik deed er echt alles aan om me door te zetten. Aan mijn werkkracht en professionalisme lag het niet. Alleen volstond het niet om met de ploeg prijzen te halen. Want daarvoor kwam ik uiteindelijk toch naar Anderlecht."

De positie van verdedigende middenvelder lag hem echt niet. "Ik ben niet van de grootsten en in de duels kan ik wel mijn mannetje staan, maar voor de nummer 6 mis ik wat kopbalsterkte en power. En ik ben ook niet supersnel."

Vincent Kompany kwam hem wel eerlijk vertellen dat hij niet veel meer ging spelen. "Ik reageerde: ‘Oké, maar kan ik u toch op andere gedachten brengen via training?’ Hij zei oprecht dat het moeilijk ging worden. In mijn idee had ik ook als één van de twee nummers tien kunnen spelen, maar dan op een andere manier ingevuld."